В Украине возобновляются авиаперелеты

17:02 16 Февраль Киев, Украина





Ирландский лоукостер Ryanair продолжит совершать полеты в Украину и из нее, несмотря на тревожные новости о ситуации на границе с РФ. Ryanair, МАУ SkyUp и другие авиаперевозчики возобновляют рейсы в Украину и из нее.Ирландский лоукостер Ryanair продолжит совершать полеты в Украину и из нее, несмотря на тревожные новости о ситуации на границе с РФ.

Об этом заявил генеральный директор компании Майкл О'Лири, сообщает Devdiscourse .



«Мы не видим причин не продолжать эти рейсы (в США и из Украины – ред.), пока нам не скажут европейские органы, что летать опасно», - сказал О'Лири на пресс-конференции 16 февраля в Португалии.



По его словам, обязанность авиакомпании заключается в перевозке пассажиров в Украину и из нее, если нет войны или выстрелов ракет.



Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) отправляет пять воздушных судов Boeing 737-800 в Испанию из-за требований страховых компаний . Также два самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград.



Тем временем авиакомпания SkyUp возобновила полеты в Украину и продажу билетов.



На этой неделе компания airBaltic отправит дополнительные рейсы из Украины .



Ранее некоторые международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, 14 февраля перестали страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий.



Отметим, в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента, Государственной авиационной службы, ГП «Украэрорух», ГП МА «Борисполь» и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации. В частности, для этого по согласованию с бюджетным комитетом Совета объем резервного фонда Госбюджета увеличен на 16,6 млрд. грн.