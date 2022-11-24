В Украине возобновили питание ЗАЭС

17:29 24 ноября Киев, Украина





На энергоблоках Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой



Об этом заявили в "Энергоатоме".



Отмечается, что 23 ноября в результате снижения частоты в энергосистеме из-за повреждения энергоинфраструктуры произошло срабатывание аварийной защиты на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. Все энергоблоки этих станций автоматически отключены от электросети. В результате снижения частоты в энергосистеме произошла аварийная защита на трех атомных электростанциях.На энергоблоках Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС проводятся пусковые операции.Об этом заявили в "Энергоатоме".Отмечается, что 23 ноября в результате снижения частоты в энергосистеме из-за повреждения энергоинфраструктуры произошло срабатывание аварийной защиты на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. Все энергоблоки этих станций автоматически отключены от электросети.

"Временно оккупированная Запорожская АЭС, не работающая с сентября этого года, перешла в режим полного блэкаута с запуском всех дизель-генераторов. Таким образом, впервые за 40-летнюю историю украинской атомной энергетики все энергоблоки АЭС были отключены", – пояснили в госкомпании.

Подобная ситуация предусмотрена регламентами эксплуатации атомных станций, которые оборудованы надежными системами безопасности, а персонал имеет необходимый уровень квалификации и знаний для оперативного реагирования.



Однако это не должно успокаивать. Ведь существует реальная опасность ядерной и радиационной катастрофы, несущих обстрелы всей территории Украины российскими крылатыми и баллистическими ракетами, и огромный риск поражения атомных станций", - говорится в заявлении.



По состоянию на 12:17 Запорожская АЭС получила питание собственных потребностей от энергосистемы Украины. Все дизель-генераторы отключены и переведены в чередование.





В то же время, на энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС проводятся пусковые операции.