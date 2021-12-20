В Украине возьмутся за развитие народных художественных промыслов

08:56 02 Апрель Киев, Украина

Минкульт разработает программу по развитию народных художественных промыслов, среди приоритетных задач на перспективу - открыть новые туристические центры через культурные программы, художественные промыслы, народные ремесла.

Об этом заявила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Лариса Петасюк, которая посетила с рабочей поездкой Решетиловку Полтавской области.



Петасюк ознакомилась с работой государственного учреждения «Всеукраинский центр вышивки и ковроделия». Среди прочего, речь шла о создании туристического маршрута Петриковка – Решетиловка – Опишня.

«Сейчас мы разрабатываем Государственную целевую программу по развитию народных художественных промыслов. Она будет касаться Решетиловки и Опишни, а также других подобных центров в Украине. Будем и дальше работать вместе, ведь развитие туризма в громадах является приоритетом», — сказала Петасюк.

Среди приоритетных задач программы — привлечь украинцев путешествовать по стране, открывать новые туристические центры через культурные программы, художественные промыслы, народные ремесла, создать туристический портал, в том числе для иностранных туристов, а также научить громады формировать качественный туристический продукт посредством соответствующих маркетинговых программ.