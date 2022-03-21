В Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью ВСУ, украинским водителям машин и мотоциклов теперь нельзя пользоваться видеорегистраторами.
Запрет касается фото и видеосъемки:
🔻 Дорог общего пользования;
🔻 Объектов общего назначения;
🔻 Объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений;
🔻 Расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.
🔻 Запрет действует для всех регионов страны, особенно там, где происходят боевые действия.
🔻 Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности
Запрет касается фото и видеосъемки:
🔻 Дорог общего пользования;
🔻 Объектов общего назначения;
🔻 Объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений;
🔻 Расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.
🔻 Запрет действует для всех регионов страны, особенно там, где происходят боевые действия.
🔻 Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности
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