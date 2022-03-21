В Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы

06:34 21 марта Киев, Украина

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью ВСУ, украинским водителям машин и мотоциклов теперь нельзя пользоваться видеорегистраторами.



Запрет касается фото и видеосъемки:



🔻 Дорог общего пользования;

🔻 Объектов общего назначения;

🔻 Объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений;

🔻 Расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.



🔻 Запрет действует для всех регионов страны, особенно там, где происходят боевые действия.



🔻 Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности