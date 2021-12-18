В Украине во второй раз пройдет онлайн-фестиваль баварского кино

Фестиваль «Кинопутешествие по Баварии» проводится уже во второй раз. Как и в прошлом году событие состоится в онлайн-формате, а просмотры фильмов будут бесплатными для зрителей в Украине. Ленты демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами на сайте .
В программу вошли четыре фильма. Украинские зрители познакомятся с тремя работами известного мастера комедии баварца Маркуса Г. Розенмюллера.
Его фильм «Раньше умер – дольше пролежал» рассказывает об 11-летнем Себастиане, который внезапно узнает, что его мать умерла во время родов, а не в автомобильной катастрофе. Почувствовав вину и страх не попасть к маме в рай из-за своих озорных проделок, парень решает заработать пропуск на небеса, став рок-звездой.
«Волшебное зеркало или Двойные неприятности» – забавная фантазия, основанная на мечте каждого школьника – создание двойника, который будет делать уроки вместо тебя.
Тройку комедий популярного режиссера завершает его новая картина – «Бассейновый шериф» (2021), рассказывающая о борьбе спасателя и мастера по плаванию против уничтожения.
Кроме комедий в программу вошла историческая биографическая драма «Людвиг Баварский» от Мари Ноэль и Петера Зера. В ней говорится о Людвиге Втором Баварском, широко известном как «сказочный король» за его любовь к искусству и небольшой интерес к политическим и экономическим процессам.
Фильмы будут доступны для бесплатного онлайн-просмотра на сайте с 10 по 19 декабря на территории Украины.
В программу вошли четыре фильма. Украинские зрители познакомятся с тремя работами известного мастера комедии баварца Маркуса Г. Розенмюллера.
Его фильм «Раньше умер – дольше пролежал» рассказывает об 11-летнем Себастиане, который внезапно узнает, что его мать умерла во время родов, а не в автомобильной катастрофе. Почувствовав вину и страх не попасть к маме в рай из-за своих озорных проделок, парень решает заработать пропуск на небеса, став рок-звездой.
«Волшебное зеркало или Двойные неприятности» – забавная фантазия, основанная на мечте каждого школьника – создание двойника, который будет делать уроки вместо тебя.
Тройку комедий популярного режиссера завершает его новая картина – «Бассейновый шериф» (2021), рассказывающая о борьбе спасателя и мастера по плаванию против уничтожения.
Кроме комедий в программу вошла историческая биографическая драма «Людвиг Баварский» от Мари Ноэль и Петера Зера. В ней говорится о Людвиге Втором Баварском, широко известном как «сказочный король» за его любовь к искусству и небольшой интерес к политическим и экономическим процессам.
Фильмы будут доступны для бесплатного онлайн-просмотра на сайте с 10 по 19 декабря на территории Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии