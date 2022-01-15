В Украине вдвое выросло количество обращений о домашнем насилии – МВД

«В 2021 году в полицию о домашнем насилии заявили на 56% больше граждан, чем в 2020 году. При этом, составлено на 10% больше админпротоколов, вынесено на 19% больше срочных запретительных предписаний в отношении обидчиков, на 11% увеличилось количество состоящих на учете обидчиков», – говорится в сообщении.