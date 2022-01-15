В Украине вдвое выросло количество обращений о домашнем насилии – МВД

В Украине в 2021 году в полицию о домашнем насилии поступило на 56% больше обращений, чем в 2020 году, сообщают в МВД.
По информации министерства, в течение прошлого года было зарегистрировано 326 тыс. обращений в полицию по поводу домашнего насилия, в 2020 году - 209 тыс.
По информации министерства, в течение прошлого года было зарегистрировано 326 тыс. обращений в полицию по поводу домашнего насилия, в 2020 году - 209 тыс.
Поэтому, если вы стали свидетелями или сами страдаете от насилия со стороны близкого человека и нуждаетесь в помощи необходимо обратиться в правоохранительные органы, или воспользоваться сайтом или позвонить по номеру 1547»
Напомним, более месяца назад в Украине презентовали сайт по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей. "Горячая линия" 1547 года работает на базе Правительственного контактного центра.
Цель сайта – повысить осведомленность украинцев о противодействии домашнему насилию и помочь получить необходимую информацию о реагировании на такие случаи.
В настоящее время сайт работает в тестовом режиме. Сам сайт информирует к кому именно и в каких случаях могут обращаться с помощью пострадавших или свидетелей домашнего насилия. На нем можно зарегистрировать электронное обращение анонимно, то есть без предоставления персональных данных.
Напомним, более месяца назад в Украине презентовали сайт по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей. "Горячая линия" 1547 года работает на базе Правительственного контактного центра.
Цель сайта – повысить осведомленность украинцев о противодействии домашнему насилию и помочь получить необходимую информацию о реагировании на такие случаи.
В настоящее время сайт работает в тестовом режиме. Сам сайт информирует к кому именно и в каких случаях могут обращаться с помощью пострадавших или свидетелей домашнего насилия. На нем можно зарегистрировать электронное обращение анонимно, то есть без предоставления персональных данных.
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