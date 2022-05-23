В Украине ужесточают наказание за подделку сертификата вакцинации

11:33 19 августа Киев, Украина

Для украинцев давно не секрет, что любой документ легче подделать, чем выдержать ходьбу по кабинетам. Сейчас, чтобы выехать за рубеж, многие не проходят тесты, а за те же деньги покупают уже готовый результат тестирования. А потом сами же возмущаются коррупцией в стране!

СНБО предлагает усилить ответственность за подделку сертификатов и справок о вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующий указ в среду, 18 августа, подписал президент Владимир Зеленский.

Речь идет не только о бумажных документах, но и об электронных сертификатах. Усилить наказание СНБО требует также за сбыт и использование поддельных документов.

Также Кабмину поручено проработать вопрос ужесточения наказания за внесение недостоверных сведений в медицинские базы данных.

Согласно решению СНБО, правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной рады Украины соответствующий законопроект.

Напомним, в перечень списка вакцин от COVID, после вакцинации которыми можно получить соответствующий сертификат, внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).