В Украине уже провакцинировались 1 216,6 тысячи человек

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за прошедшую субботу 5 июня в Украине вакцинацию против COVID-19 прошли 40 101 человек. Из них первую дозу вакцины получили 39 229 человек, полностью иммунизированы - 872 украинца.
В течение суток работали 327 мобильных бригад, уколы также делали в 418 пунктах прививки.
Больше всего за минувшие сутки было сделано инъекций в Днепропетровской (4 250) и Харьковской (3 815) областях. Меньше всего в Одесской области (400).
Количество прививок в сутки (одна доза):
- Киев - 2212
- Винницкая область - 1499
- Волынская область - 866
- Днепропетровская область - 4250
- Донецкая область - 457
- Житомирская область - 610
- Закарпатская область - 1228
- Запорожская область - 942
- Ивано-Франковская область - 538
- Киевская область - 2859
- Кировоградская область - 725
- Луганская область - 665
- Львовская область - 3150
- Николаевская область - 1691
- Одесская область - 400
- Полтавская область - 2802
- Ровенская область - 639
- Сумская область - 1105
- Тернопольская область - 1177
- Харьковская область - 3815
- Херсонская область - 814
- Хмельницкая область - 455
- Черкасская область - 2129
- Черновицкая область - 575
- Черниговская область - 1626
С начала прививочной кампании привито 1 216 602 человека, из них получили одну дозу – 1 216 600 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 146 664 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 363 264 прививок.
По состоянию на 6 июня в лист ожидания вакцинации записались 640 914 человек.
Напомним, в Киеве в центре вакцинации в субботу привили 2,5 тыс человек. Очередь движется медленно из-за тех, кто приходит на вакцинацию без подписанной декларации с семейным врачом.
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