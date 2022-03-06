В Украине уже провакцинировались 1 216,6 тысячи человек

11:49 06 Июнь Киев, Украина

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за прошедшую субботу 5 июня в Украине вакцинацию против COVID-19 прошли 40 101 человек. Из них первую дозу вакцины получили 39 229 человек, полностью иммунизированы - 872 украинца.

В течение суток работали 327 мобильных бригад, уколы также делали в 418 пунктах прививки.

Больше всего за минувшие сутки было сделано инъекций в Днепропетровской (4 250) и Харьковской (3 815) областях. Меньше всего в Одесской области (400).

Количество прививок в сутки (одна доза):

  • Киев - 2212
  • Винницкая область - 1499
  • Волынская область - 866
  • Днепропетровская область - 4250
  • Донецкая область - 457
  • Житомирская область - 610
  • Закарпатская область - 1228
  • Запорожская область - 942
  • Ивано-Франковская область - 538
  • Киевская область - 2859
  • Кировоградская область - 725
  • Луганская область - 665
  • Львовская область - 3150
  • Николаевская область - 1691
  • Одесская область - 400
  • Полтавская область - 2802
  • Ровенская область - 639
  • Сумская область - 1105
  • Тернопольская область - 1177
  • Харьковская область - 3815
  • Херсонская область - 814
  • Хмельницкая область - 455
  • Черкасская область - 2129
  • Черновицкая область - 575
  • Черниговская область - 1626

С начала прививочной кампании привито 1 216 602 человека, из них получили одну дозу – 1 216 600 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 146 664 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 363 264 прививок.

По состоянию на 6 июня в лист ожидания вакцинации записались 640 914 человек.

Напомним, в Киеве в центре вакцинации в субботу привили 2,5 тыс человек. Очередь движется медленно из-за тех, кто приходит на вакцинацию без подписанной декларации с семейным врачом.