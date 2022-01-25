В Украине узаконят процедуру Bug Bounty и создадут должность офицера по кибербезопасности

16:02 25 Январь Киев, Украина

Чтобы улучшить состояние кибербезопасности и предотвратить хакерские злоупотребления, в Украине узаконят процедуру Bug Bounty на государственном уровне, сообщили в Госспецсвязи.



Bug Bounty – это программа, в рамках которой люди могут получить вознаграждение за поиск ошибок на сайтах или в программном обеспечении. Ее узаконение позволит привлечь сторонних специалистов к поиску ошибок и уязвимостей в государственных программных продуктах, правительственных других ресурсах.



Также в органах госвласти и объектах критической информационной инфраструктуры создадут должности офицеров по киберзащите. Им будут подчиняться службы защиты информации.



В Госспецсвязи говорят, что для киберофицеров установят зарплату на уровне "не ниже рыночной".



Еще планируют предоставить полномочия компаниям-подрядчикам, работающим с госорганами, выдвигать свои требования по кибербезопасности.



Напомним, в ночь с 13 на 14 января 2022 г. на Украину произошла глобальная хакерская атака. Тогда перестали работать около 70 сайтов центральных и региональных органов власти, в том числе портал «Дия».



Атаку назвали самой масштабной за последние четыре года. В то же время в Минцифре заверили, что утечки персональных данных украинцев не было.



В Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры заявили о российских следах кибератак на государственные ресурсы.