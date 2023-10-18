В Украине увеличился срок действия электронных рецептов

В Украине с 30 до 90 календарных дней увеличили срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
В то же время в Минздраве подчеркнули, что срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства остается 10 дней, а на лекарства, подлежащие реимбурсации или отпускаемые на льготных условиях, или экстемпоральные лекарственные средства, — 30 календарных дней.
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