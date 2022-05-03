В Украине увеличился гендерный разрыв в оплате труда

06:15 03 декабря Киев, Украина

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, зарплата женщин составила 78,0% от зарплаты мужчин, так, женская половина населения начала зарабатывать меньше по отношению к мужчинам.

Среднемесячная заработная плата по полу и видам экономической деятельности за три квартала 2020 года:

в I квартале 2020 года зарплата женщин была 9 785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн);





во II квартале 2020 года зарплата женщин была 9 740 грн или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн);





в III квартале 2020 года зарплата женщин была 10 409 грн или 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 грн).

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.