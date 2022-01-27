В Украине увеличили минимальный размер алиментов, которые дети могут получить не от родителей

14:04 27 Январь Киев, Украина





Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект No3881, которым увеличила минимальный размер алиментов, взимаемых на ребенка не с родителей, а с других членов семьи и родственников. Теперь выплаты должны составлять не менее 50% прожиточного минимума в зависимости от возраста ребенка.

Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.

В настоящее время статья 182 Семейного кодекса предусматривает, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка, взимаемых с матери или отца, не может быть меньше 50% прожиточного минимума. Однако внедрению такого стандарта предшествовала длительная история законотворчества.



Так, в редакции Семейного кодекса от 2002 года размер выплат не мог быть меньше не облагаемого налогом минимума доходов граждан, в 2006-м его установили в размере 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и только в 2017-м сумму увеличили до нынешней.



В то же время закон регулирует достаточно широкий круг семейных отношений между другими членами семьи и родственниками, например внуками, правнуками и их бабушками, дедушками, прабабушками, братьями и сестрами, фактическими воспитателями и воспитанниками, на которых также могут возлагать обязанности выплачивать алименты. Соответствующая норма содержится в статье 272 Семейного кодекса.



Фактически до 2017-го минимальный размер алиментов для всех родственников был одинаков, однако сейчас с родителей могут взимать от 929 до 1159 гривен в зависимости от возраста ребенка, а с других членов семьи – не менее 557–695 гривен.

"Такую ситуацию законотворец допустил или по невнимательности или в силу других причин, что, по нашему мнению, является дискриминацией детей в разных видах алиментных обязательств", - отмечают авторы принятого закона в пояснительной записке.

Напомним, что с 2017-го в Украине усилили ответственность для родителей – неплательщиков алиментов: с тех пор им запрещают выезд за границу, лишают права на вождение, охоту и на оружие. Впрочем, не все неплательщики знают о своих долгах, а санкции, предусмотренные в законе, как констатируют юристы, не работают для родителей, у которых нет денег.