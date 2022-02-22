В Украине увеличат выплаты при рождении ребенка на 9 тысяч

14:10 26 Май Киев, Украина

Кабмин одобрил законопроект о материальном финансировании при рождении или усыновлении ребенка, согласно которому господдержка новоиспеченных родителей увеличится на 9 тыс. грн.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Объем государственной поддержки при рождении ребенка или усыновлении предлагаем увеличить с 41 тыс. до 50 тыс. грн. Также будет предусматриваться увеличение размера в 2023 году и в дальнейшем на прогнозный показатель инфляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно проекту закона выплата 25% помощи будет проводиться одноразово. Остальную сумму на протяжении 36 месяцев выплатят равными частями.



На заседании правительства премьер-министр заявил, что с 1 января 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января данная помощь будет увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен.