В Украине увеличат выплаты при рождении ребенка на 9 тысяч

Кабмин одобрил законопроект о материальном финансировании при рождении или усыновлении ребенка, согласно которому господдержка новоиспеченных родителей увеличится на 9 тыс. грн.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Отмечается, что согласно проекту закона выплата 25% помощи будет проводиться одноразово. Остальную сумму на протяжении 36 месяцев выплатят равными частями.
На заседании правительства премьер-министр заявил, что с 1 января 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января данная помощь будет увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен.
На заседании правительства премьер-министр заявил, что с 1 января 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января данная помощь будет увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен.
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