В Украине утвержден новый формат автомобильных номеров

В Украине появится новый формат автомобильных номеров для машин, которые будут регистрировать онлайн и через приложение "Дия", говорится в приказе МВД.
На номерных знаках автомобилей, которые будут оформлять в электронном виде, вместо первых двух букв, указывающих на регион, будут использоваться следующие обозначения:
На номерных знаках автомобилей, которые будут оформлять в электронном виде, вместо первых двух букв, указывающих на регион, будут использоваться следующие обозначения:
- ED, DC – будут получать автомобили, которые были оформлены с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;
- DI, PD – будут получать автомобили, которые были оформлены через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала "Дия".
Услуга регистрации автомобиля в электронном кабинете или через Действие должна была заработать в декабре 2022 года, однако до сих пор не запущена.
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