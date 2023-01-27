В Украине утвержден новый формат автомобильных номеров

18:14 27 января Киев, Украина





На номерных знаках автомобилей, которые будут оформлять в электронном виде, вместо первых двух букв, указывающих на регион, будут использоваться следующие обозначения: В Украине появится новый формат автомобильных номеров для машин, которые будут регистрировать онлайн и через приложение "Дия", говорится в приказе МВД На номерных знаках автомобилей, которые будут оформлять в электронном виде, вместо первых двух букв, указывающих на регион, будут использоваться следующие обозначения:

ED, DC – будут получать автомобили, которые были оформлены с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;





DI, PD – будут получать автомобили, которые были оформлены через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала "Дия".

Услуга регистрации автомобиля в электронном кабинете или через Действие должна была заработать в декабре 2022 года, однако до сих пор не запущена.