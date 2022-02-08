В Украине утвердили единый дизайн пищеблоков в школах

20:19 07 Февраль Киев, Украина





Согласно рекомендациям, обеденные залы рекомендуют оборудовать минималистической мебелью, с использованием светлых оттенков, а также натуральных материалов.



В столовой обязательно должны быть электроприборы для уничтожения насекомых. А окна, оснащенные антимоскитными сетками, которые будут открываться только для проветривания. В Минразвития общин и территорий разработали и утвердили единый дизайн интерьера для пищеблоков в школах и представили первые визуализации.Согласно рекомендациям, обеденные залы рекомендуют оборудовать минималистической мебелью, с использованием светлых оттенков, а также натуральных материалов.В столовой обязательно должны быть электроприборы для уничтожения насекомых. А окна, оснащенные антимоскитными сетками, которые будут открываться только для проветривания.

У входа в обеденный зал оборудуют умывальники, диспенсеры с жидким мылом и антисептиками.



Рекомендации, указанные в руководстве, касаются как обычных школьных пищеблоков, так и «опорных кухонь», которые могут осуществлять доставку пищи в другие заведения общего среднего образования.