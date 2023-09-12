В Украине усовершенствуют программу компенсаций за поврежденное в результате агрессии рф имущество

15:15 12 сентября Киев, Украина





Об этом сообщила народная депутат, председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, отмечается на сайте Верховной рады.



По словам Шуляк, во время публичных консультаций люди смогут указать на наиболее часто встречающиеся недостатки программы и высказать предложения, как их преодолеть. Они станут основой изменений в законодательстве, регулирующем механизм компенсаций за поврежденное или разрушенное



Закон о компенсациях парламент принял в феврале 2023 года. По словам Шуляк, многие поврежденные объекты расположены на временно оккупированных территориях, поэтому восстановление там может начаться только после деоккупации. В то же время украинцы хотят иметь гарантию, что их не оставят один на один с проблемой восстановления жилья. Поэтому решать, что необходимо изменить в программе, чтобы она заработала еще более эффективно, нужно с участием общин. В Украине планируется усовершенствовать программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате вооруженной агрессии россии имущество. Для граждан будет проведена серия публичных консультаций.Об этом сообщила народная депутат, председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, отмечается на сайте Верховной рады.По словам Шуляк, во время публичных консультаций люди смогут указать на наиболее часто встречающиеся недостатки программы и высказать предложения, как их преодолеть. Они станут основой изменений в законодательстве, регулирующем механизм компенсаций за поврежденное или разрушенное жилье Закон о компенсациях парламент принял в феврале 2023 года. По словам Шуляк, многие поврежденные объекты расположены на временно оккупированных территориях, поэтому восстановление там может начаться только после деоккупации. В то же время украинцы хотят иметь гарантию, что их не оставят один на один с проблемой восстановления жилья. Поэтому решать, что необходимо изменить в программе, чтобы она заработала еще более эффективно, нужно с участием общин.

"Мы приглашаем к участию председателей и депутатов общин, представителей комиссий, принимающих решение о компенсациях за уничтоженные объекты недвижимого имущества, независимые украинские и международные эксперты, профильные ГО, технические инвентаризаторы, оценщики имущества, судьи, нотариусы и другие. На основе нашего диалога мы сформируем рекомендации по улучшению механизма выплаты компенсаций", – сказала Шуляк.

Первое обсуждение состоится 20 сентября. В нем примут участие жители западных и северных регионов Украины, имеющие поврежденное имущество, а также те, кто в этом регионе имеет поврежденное имущество, но проживает за его пределами.

Вторая публичная консультация намечена на 27 сентября для участников, проживающих в восточных и центральных областях Украины.

Третья – для жителей южных областей Украины и АР Крым состоится 3 октября.

На начало сентября государство выплатило первый миллиард гривен заявителям программы компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. Речь идет о компенсациях на ремонт квартир и домов, сумма восстановления которых не превышает 200 тысяч гривен.