В Украине упростили процедуру получения водительского удостоверения: что изменилось

Процедуру обучения и получения водительского удостоверения упростил Кабинет министров. Постановление «Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине» было принято на заседании правительства 10 мая.
Среди прочего сократили сроки обучения для водителей легковых и грузовых автомобилей, а теоретическую подготовку теперь можно проходить в сервисах видеоконференции Zoom или Skype. Также для удобства переселенцев теперь практический экзамен можно сдать в любом другом сервисном центре МВД.
Полный список изменений:
Среди прочего сократили сроки обучения для водителей легковых и грузовых автомобилей, а теоретическую подготовку теперь можно проходить в сервисах видеоконференции Zoom или Skype. Также для удобства переселенцев теперь практический экзамен можно сдать в любом другом сервисном центре МВД.
Полный список изменений:
- Возможность гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен.
- Возможность осуществления обучения по теоретической подготовке лиц, проходящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств посредством средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google Meet и т.п.).
- Возможность гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов.
- Сокращение срока обучения для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части (путем уплотнения преподавания таких тем, как «Строительное и техническое обслуживание ТС», «этика водителя ТС» и т.п.).
- Возможность вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любое СЦ МВД.
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