В Украине упрощена подготовка и допуск водителей к управлению транспортными средствами

06:57 28 марта Киев, Украина

Правительство упростило процедуру подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами в период действия военного положения



Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.



Изменениями предусмотрено:



❇️ отмена медицинской справки о пригодности к управлению транспортным средством при замене, потере или похищении водительского удостоверения;



❇️ отмену сдачи экзаменов по практическому управлению на площадках, что предотвращает избежание скоплений людей и техники в одном месте;



❇️ сокращение сроков подготовки водителей грузовых авто (категория С1, С) за счет увеличения ежесуточных часов обучения с 2 до 5, и отличие теоретического экзамена для лиц, проходящих переподготовку из категории В на С1, С и имеющих соответствующий опыт управления более 3 лет ;



❇️ отмена согласования автошколами с ГСЦ МВД программ подготовки водителей грузовых автомобилей;



❇️ отсрочка до окончания действия правого режима военного положения – обязанность автошкол на внесение изменений в типовые программы, которая раньше была запланирована на апрель.