В Украине уменьшилось использование пластиковых пакетов

За год принятого решения правительства по установлению минимальных розничных цен на пластиковые пакеты, украинцы сократили приобретение от 40% до 90%. При этом более чем вдвое увеличили потребление биоразлагаемых пакетов.
Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин по результатам анализа информации, предоставленной Ассоциацией ритейлеров Украины.
Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин по результатам анализа информации, предоставленной Ассоциацией ритейлеров Украины.
По его словам, уменьшение объемов продаж пластиковых пакетов произошло в условиях роста цен их закупки, что способствовало созданию необходимых экономических гарантий производителям пластиковых пакетов.
А также - простимулировало этих производителей к модернизации производственных и технологических процессов и развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, и в конечном итоге привело к росту их продаж.
А также - простимулировало этих производителей к модернизации производственных и технологических процессов и развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, и в конечном итоге привело к росту их продаж.
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