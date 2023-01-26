В Украине уменьшилось использование пластиковых пакетов

08:54 26 января Киев, Украина





Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин по результатам анализа информации, предоставленной Ассоциацией ритейлеров Украины. За год принятого решения правительства по установлению минимальных розничных цен на пластиковые пакеты , украинцы сократили приобретение от 40% до 90%. При этом более чем вдвое увеличили потребление биоразлагаемых пакетов.Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин по результатам анализа информации, предоставленной Ассоциацией ритейлеров Украины.

"Решение правительства, которым были установлены минимальные розничные цены на пластиковые пакеты, за год дало существенный результат - украинцы сократили приобретение таких пакетов от 40% до 90% в зависимости от их видов. И все чаще используют биоразлагаемые, которые не загрязняют окружающую среду. В частности, в некоторых сетях супермаркетов продажи биоразлагаемых пакетов в 2022 году выросли в 13-15 раз", - рассказал Кудин.

По его словам, уменьшение объемов продаж пластиковых пакетов произошло в условиях роста цен их закупки, что способствовало созданию необходимых экономических гарантий производителям пластиковых пакетов.



А также - простимулировало этих производителей к модернизации производственных и технологических процессов и развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, и в конечном итоге привело к росту их продаж.