В Украине улучшилась ситуация в энергосистеме - Минэнерго

"В среду 1 февраля 2023 г. ситуация с энергообеспечением потребителей по сравнению с предыдущим днем несколько улучшилась. Благодаря завершению ремонтных работ на некоторых энергоблоках тепловой генерации ожидается снижение объемов дефицита мощности по сравнению со вчерашним днем. Ожидаемый дефицит на вечерний максимум будет составлять около 21% от потребности", - говорится в сообщении.