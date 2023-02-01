В Украине улучшилась ситуация в энергосистеме - Минэнерго
18:43 01 февраля Киев, Украина
По данным Минэнерго
, в среду 1 февраля, ситуация в энергосистеме Украины улучшилась, сообщает пресс-служба Минэнерго.
"В среду 1 февраля 2023 г. ситуация с энергообеспечением потребителей по сравнению с предыдущим днем несколько улучшилась. Благодаря завершению ремонтных работ на некоторых энергоблоках тепловой генерации ожидается снижение объемов дефицита мощности по сравнению со вчерашним днем. Ожидаемый дефицит на вечерний максимум будет составлять около 21% от потребности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Сумской, Волынской, Тернопольской и Кировоградской областях.
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