В Украине участились случаи самоубийств среди детей и молодежи

Еще свежи в памяти многочисленные случаи подросткового суицида, связанного с распространенной в интернете группой «Синий кит». И вот, очередной всплеск смертей среди молодежи и детей в Украине. В частности, с начала октября только в Киеве покончили с жизнью пятеро детей, а в Кривом Роге только за вчера произошло три суицида. Как распознать опасность и уберечь родных?

Трагический октябрь в столице

Первым громким случаем стала смерть молодых людей, 2005 и 2006 года рождения, 2 октября в Днепровском районе столицы. Они воспитывались в образцовой приемной семье, были сводными братом и сестрой, но, по их словам, полюбили друг друга. Молодые люди вели трансляцию самоубийства в TikTok – они прыгнули с 24 этажа дома. Кроме того, трансляцию суицида видела их названная мать.

После этого случая, 9 октября, в Киеве обнаружили тела двух девушек 17 и 18 лет. Они погибли в результате падения с 26 этажа недостроя, полицейские обнаружили в их телефонах предсмертные сообщения, адресованные родителям.

15 октября в Оболонском районном столице обнаружили тело 12-летней девочки. По словам правоохранителей, ребенок выпрыгнул с 22 этажа.

Связаны ли между собой суициды?

После этих случаев пользователи в соцсетях начали выдвигать гипотезу о том, что суициды подростков в Киеве связаны между собой. Погибшие, возможно, стали жертвами так называемых "групп смерти".

Официально столичные правоохранители говорят, что следствие продолжается и причины гибели сразу нескольких молодых людей при загадочных обстоятельствах выясняются. А связь между этими трагедиями может быть только опосредованной.

"Погибшие не были участниками "групп смерти" и соответствующих игр. Мы проверили, есть ли связь между этими случаями. Можем сказать, что нет, а есть только поднимающийся в Сети хайп. Можем констатировать, что раньше, в предыдущие годы, самоубийств было больше. Сейчас о самоубийствах рассказывают больше и чаще, это может побуждать к таким действиям тех подростков, кто считает, что родители уделяют им мало внимания. То есть в какой-то мере может побуждать ребенка к определенным действиям", – рассказал источник в Министерстве внутренних.

Правоохранители добавляют, что причинами самоубийств предварительно стали определенные жизненные обстоятельства, которые были в каждой семье.

"Например, предварительно известно, что пара, покончившая с собой 2 октября – эти молодые люди употребляли наркотики. Этот случай и другие не были связаны с какими-то интернет-сообществами", – говорят в МВД.

Как распознать опасность

Национальная социальная сервисная служба Украины сообщила, что страну действительно всколыхнула волна самоубийств, в том числе среди подростков. Обычно, как объяснили в ведомстве, к таким поступкам несовершеннолетних побуждает явление "романтизации суицида" и состояние аффекта, когда душевная боль кажется настолько глубоким, что ее невозможно остановить иначе.

В таких условиях взрослые часто начинают активно проверять социальные сети своих детей. Однако это следует делать с учетом их личной конфиденциальности, подписываясь на их страницы публично, чтобы не нарушать их доверие и личное пространство, добавляют в службе.

"Важно помнить, что даже малейшие изменения в эмоциональном состоянии подростков могут быть вовремя замечены, и им может быть оказана необходимая поддержка. Поэтому собрали перечень тревожных "красных флажков", которые не следует игнорировать, и советы безвредного вмешательства для взрослых", - рекомендуют в ведомстве.