В Украине участились случаи самоубийств среди детей и молодежи

Еще свежи в памяти многочисленные случаи подросткового суицида, связанного с распространенной в интернете группой «Синий кит». И вот, очередной всплеск смертей среди молодежи и детей в Украине. В частности, с начала октября только в Киеве покончили с жизнью пятеро детей, а в Кривом Роге только за вчера произошло три суицида. Как распознать опасность и уберечь родных?
Трагический октябрь в столице
Первым громким случаем стала смерть молодых людей, 2005 и 2006 года рождения, 2 октября в Днепровском районе столицы. Они воспитывались в образцовой приемной семье, были сводными братом и сестрой, но, по их словам, полюбили друг друга. Молодые люди вели трансляцию самоубийства в TikTok – они прыгнули с 24 этажа дома. Кроме того, трансляцию суицида видела их названная мать.
После этого случая, 9 октября, в Киеве обнаружили тела двух девушек 17 и 18 лет. Они погибли в результате падения с 26 этажа недостроя, полицейские обнаружили в их телефонах предсмертные сообщения, адресованные родителям.
15 октября в Оболонском районном столице обнаружили тело 12-летней девочки. По словам правоохранителей, ребенок выпрыгнул с 22 этажа.
Связаны ли между собой суициды?
После этих случаев пользователи в соцсетях начали выдвигать гипотезу о том, что суициды подростков в Киеве связаны между собой. Погибшие, возможно, стали жертвами так называемых "групп смерти".
Официально столичные правоохранители говорят, что следствие продолжается и причины гибели сразу нескольких молодых людей при загадочных обстоятельствах выясняются. А связь между этими трагедиями может быть только опосредованной.
Правоохранители добавляют, что причинами самоубийств предварительно стали определенные жизненные обстоятельства, которые были в каждой семье.
Как распознать опасность
Национальная социальная сервисная служба Украины сообщила, что страну действительно всколыхнула волна самоубийств, в том числе среди подростков. Обычно, как объяснили в ведомстве, к таким поступкам несовершеннолетних побуждает явление "романтизации суицида" и состояние аффекта, когда душевная боль кажется настолько глубоким, что ее невозможно остановить иначе.
В таких условиях взрослые часто начинают активно проверять социальные сети своих детей. Однако это следует делать с учетом их личной конфиденциальности, подписываясь на их страницы публично, чтобы не нарушать их доверие и личное пространство, добавляют в службе.
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