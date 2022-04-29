В Украине только каждый четвертый водитель пользуется ремнем безопасности

14:38 08 декабря Киев, Украина

Украинские водители продолжают пренебрегать правилами дорожного движения, использование ремня безопасности так и не вошло в "моду", причинами являются общественные мифы и предубеждения, а также чрезвычайно низкий штраф.

Об этом сообщается в исследовании "Уровень пользования ремнями безопасности среди водителей в городах Украины в 2020 году", которое провела ОО "Vision Zero" совместно с Центром демократии и верховенства права в рамках кампании "За безопасные дороги".

"Средний уровень пристегивания на сегодня составляет 26,04%, и это приводит к тем ДТП со смертельным исходом, которых можно было бы избежать благодаря пользованию ремнями безопасности", - сказано в сообщении.

Более половины водителей (от 52% до 85%) не пристегиваются во время поездки. Эта цифра чаще всего составляет 70-80%, такие показатели имеют 12 исследованных городов.



В Киеве результаты лучше - в столице ремнями пользуются 48,2% водителей. В топ-5 лидеров по пристегиванию также вошли Львов (40,2%), Черкассы (34,5%), Днепр (33,2%) и Винница (33,1%). Антилидером рейтинга стали Черновцы, Северодонецк и Кропивницкий, где пристегиваются менее 18% водителей.

"Такое поведение украинских водителей угрожает их жизни и здоровью, ведь без ремня безопасности риски получения тяжелых последствий в аварии растут", - отмечают эксперты. По оценке Всемирной организации здравоохранения, пристегнутый ремень мог бы спасти 50% жертв аварий со смертельным итогом.

Исследование проводилось в октябре 2020 года в 24 городах (21 областных центрах Украины, Киеве, Северодонецке Луганской области и Мариуполе Донецкой области). Для этого использовали метод наблюдения: так проинструктированные волонтеры кампании собрали информацию о 33 701 водителе. Все они должны были быть пристегнутыми за рулем: пользование ремнем для водителей и пассажиров - прямое требование Правил дорожного движения.