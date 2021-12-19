В Украине стартует проект «ВелоБескиды»

06:37 02 Апрель Киев, Украина

Проект «ВелоБескиды» предусматривает развитие пешеходно-трекинговой и велосипедной инфраструктуры на территории трех общин - Трускавецкой, Бориславской и Сходницкой.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.



Отмечается, что накануне для проекта «ВелоБескиды» была согласована техническая документация. Проект предусматривает обустройство новаторских 4 велосипедных и 5 пешеходно-трекинговых маршрутов, двух спортивных велотрасс, а также смотровой башни высотой 15,6 м на горе Цюхив Верх. Велотрассы и пешеходные пути обустроят по имеющимся тропам и дорогам в котловинах и горах, чтобы свести к минимуму вмешательство в рельеф территории.

«Теперь в Трускавец можно будет приезжать не только в санаторий на оздоровление, за целебной водой, в «Буковицу» - не только на лыжи, но и для того, чтобы поездить на велосипеде, пройтись по интересным терренкур-маршрутам, а по дороге еще и заняться различными физическими упражнениями на специально оборудованных площадках. А еще - с вершины Цюхив Верх (931 м) полюбоваться видами: там предусмотрено строительство металлической смотровой башни», – отметил председатель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.

Он добавил, что для детей здесь тоже предусмотрена интересная программа – качели-тарзанка, полоса препятствий, переход-«лесенка» и другие развлечения.