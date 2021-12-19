В Украине стартует проект «ВелоБескиды»

Проект «ВелоБескиды» предусматривает развитие пешеходно-трекинговой и велосипедной инфраструктуры на территории трех общин - Трускавецкой, Бориславской и Сходницкой.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Отмечается, что накануне для проекта «ВелоБескиды» была согласована техническая документация. Проект предусматривает обустройство новаторских 4 велосипедных и 5 пешеходно-трекинговых маршрутов, двух спортивных велотрасс, а также смотровой башни высотой 15,6 м на горе Цюхив Верх. Велотрассы и пешеходные пути обустроят по имеющимся тропам и дорогам в котловинах и горах, чтобы свести к минимуму вмешательство в рельеф территории.
Отмечается, что накануне для проекта «ВелоБескиды» была согласована техническая документация. Проект предусматривает обустройство новаторских 4 велосипедных и 5 пешеходно-трекинговых маршрутов, двух спортивных велотрасс, а также смотровой башни высотой 15,6 м на горе Цюхив Верх. Велотрассы и пешеходные пути обустроят по имеющимся тропам и дорогам в котловинах и горах, чтобы свести к минимуму вмешательство в рельеф территории.
Он добавил, что для детей здесь тоже предусмотрена интересная программа – качели-тарзанка, полоса препятствий, переход-«лесенка» и другие развлечения.
Заместитель главы ОГА Виталий Загайный акцентирует внимание на том, что «ВелоБескиды» станут примером объединения громад для развития туризма.
Как известно, проект «ВелоБескиды» победил в конкурсе на финансирование из Государственного фонда регионального развития (ГФРР). Он предусматривает реализацию до декабря 2021 года.
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