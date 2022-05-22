В Украине стартует проект о крымскотатарской культуре «Путь/Yol»

18:03 17 августа Киев, Украина

Культурно-художественный проект «Путь / Yol» не имеет аналогов в Украине, это самый крупный проект, посвященный крымскотатарской культуре.

Украинцам расскажут о многовековой истории и культуре крымскотатарского народа и исторических связях материковой Украины и Крымского полуострова.

«Данный проект - первая возможность объединить на профессиональном уровне деятелей культуры, историков, этнографов, музыкантов в одно целое и показать нашу культуру, наши традиции во всех ее гранях. Также мы хотим рассказать о нашей государственности, об истории взаимоотношений Украины и Крымского полуострова», - сказал руководитель проекта «Путь/Yol», глава общественной организации «Эль Чебер» художник-керамист Рустем Скибин.

По его словам, проект задумывался с целью повысить уровень знаний украинцев и крымских татар друг о друге и развенчать мифы о взаимоотношениях между народами, которые формировались на протяжении последних двухсот лет.

Как отметил директор «Крымского дома», режиссер Ахтем Сеитаблаев, проект «Путь/Yol» - это образец того, как люди могут объединяться благодаря «знанию о себе и тех, кто живет рядом с тобой, через культурный инструментарий, через традиционные ремесла, через эмоциональный смысловой нарратив».

В рамках проекта будут реализованы семь масштабных инициатив, в том числе выставки в «Крымском Доме» и музее Ивана Гончара, экспозиция из почти 200 предметов прикладного искусства из фондов государственных музеев. Также планируется открытие туристического маршрута по историческому Чумацкому шляху с установлением памятных знаков на протяжении 3000 км и проведением культурных акций на территории пяти областей Украины.

Кроме того, будут презентованы книги, мобильное приложение по изучению крымскотатарского языка, а также альбомы крымскотатарских народных песен в исполнении Джамалы и колыбельных, которые исполнят украинские музыканты. Планируются и выставки с образовательными лекториями в музеях разных городов Украины.



Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда, Украинского института и государственного предприятия «Крымский дом».