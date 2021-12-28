В Украине стартовала вакцинация Pfizer

В Украине стартовала вакцинация препаратом производства Pfizer-BioNTech. 18 апреля начали в столице, с понедельника начнется вакцинация по всей стране.
Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем - спасатели и пограничники", - отметил он.
Параллельно, по словам Степанова, вакцинируют препаратом CoronaVac, "которая прежде всего распределена среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО".
Отметим, что некоторые облгосадминистрации, например Полтавская и Харьковская, сообщили, что получили первые партии вакцины производства Pfizer-BioNTech.
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