В Украине стартовал первый пробный заезд по восстановленному ж/д сообщению с Румынией

14:33 09 ноября Киев, Украина

Состоялся первый пробный заезд по направлению Рахов – Деловое – Валя – Вишеулуй, которое восстанавливают Украина и Румыния, сообщает Мининфраструктуры в среду, 9 ноября.



Указано, что открытие железнодорожного пассажирского сообщения на границе между Украиной и Румынией ожидается в начале декабря. По маршруту будет курсировать построенный в Украине комфортабельный региональный поезд ДПКР-3.



Время в пути от Рахова в румынский город Валя-Вишеулуй составляет около 40 минут без учета таможенных процедур. Пограничный и таможенный контроль будет производиться на борту поезда при посадке.



Укрзализныця планирует выполнять два рейса в день с возможностью пересадки пассажиров на поезда румынской железной дороги CFR. От Вали-Вишеулуй ежедневно курсируют поезда до станций Сигет, Клуж и Бухарест.