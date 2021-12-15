В Украине стартовал онлайн-курс «Защита персональных данных»

Вы еженедельно ставите «крестик», что согласны с правилами обработки персональных данных, даже не открыв их. Знакомо?
Онлайн-курс «Защита персональных данных» поможет вам узнать, что такое персональные данные, кто и как может их использовать, как запретить обработку своих персональных данных.
Об этом в Фейсбуке сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Курс разработан Секретариатом уполномоченного по правам человека и Офисом Совета Европы в Украине в рамках совместного проекта «Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для усиления операционной способности омбудсмена в защите прав человека» в сотрудничестве со студией онлайн-образования EdEra. Он состоит из 4-х модулей, дополнительных материалов и тестов.
Она добавила, что зарегистрироваться можно на общий курс по защите персональных данных, а также на его углубленную версию для госслужащих и всех, кто работает с персональными данными.
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