В Украине стартовал онлайн-курс «Защита персональных данных»

20:01 24 Март Киев, Украина

Вы еженедельно ставите «крестик», что согласны с правилами обработки персональных данных, даже не открыв их. Знакомо?

Онлайн -курс «Защита персональных данных» поможет вам узнать, что такое персональные данные , кто и как может их использовать, как запретить обработку своих персональных данных.



Об этом в Фейсбуке сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Цель курса - помочь не попасть на крючок мошенников", - отметила омбудсмен.

Курс разработан Секретариатом уполномоченного по правам человека и Офисом Совета Европы в Украине в рамках совместного проекта «Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для усиления операционной способности омбудсмена в защите прав человека» в сотрудничестве со студией онлайн-образования EdEra. Он состоит из 4-х модулей, дополнительных материалов и тестов.

"После успешного завершения онлайн-курса участники смогут получить сертификат на 6 академических часов", - сообщила омбудсмен.

Она добавила, что зарегистрироваться можно на общий курс по защите персональных данных, а также на его углубленную версию для госслужащих и всех, кто работает с персональными данными.