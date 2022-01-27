В Украине стартовал конкурс на создание памятника, посвященного борщу

В Киеве открыли конкурс на создание артобъекта, посвященного борщу. Его организовали шеф-повар Евгений Клопотенко и Киевский горсовет.
По задумке организаторов, артобъект должен помочь популяризировать борщ как элемент украинской культуры.
По форме это может быть скульптура, световая, звуковая или мультимедийная инсталляция, лендарт и т.д.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2022 года. Заявка должна содержать портфолио, эскиз объекта, описание идеи, схему монтажа и смету.
Артобъект будет изготовлен за средства меценатов.
Конкурс анонсировали в 2021 году. Тогда горожане могли помочь выбрать место для артобъекта. Самыми популярными локациями из предложенных оказались Житний рынок, Почтовая, Контрактовая и Бессарабская площади, парк имени Тараса Шевченко и Арка дружбы народов.
В октябре 2020 борщ внесли в Нацперечень элементов нематериального культурного наследия. А в марте 2021 года Украина подала заявку на внесение борща в список наследия ЮНЕСКО. Заявление состоит из более чем 700 страниц доказательств того, что борщ происходит из Украины. Обычно рассмотрение заявки длится до двух лет.
В феврале 2021 года американское издание CNN включило украинский борщ в свой список 20 вкуснейших супов мира.
По задумке организаторов, артобъект должен помочь популяризировать борщ как элемент украинской культуры.
По форме это может быть скульптура, световая, звуковая или мультимедийная инсталляция, лендарт и т.д.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2022 года. Заявка должна содержать портфолио, эскиз объекта, описание идеи, схему монтажа и смету.
Артобъект будет изготовлен за средства меценатов.
Конкурс анонсировали в 2021 году. Тогда горожане могли помочь выбрать место для артобъекта. Самыми популярными локациями из предложенных оказались Житний рынок, Почтовая, Контрактовая и Бессарабская площади, парк имени Тараса Шевченко и Арка дружбы народов.
В октябре 2020 борщ внесли в Нацперечень элементов нематериального культурного наследия. А в марте 2021 года Украина подала заявку на внесение борща в список наследия ЮНЕСКО. Заявление состоит из более чем 700 страниц доказательств того, что борщ происходит из Украины. Обычно рассмотрение заявки длится до двух лет.
В феврале 2021 года американское издание CNN включило украинский борщ в свой список 20 вкуснейших супов мира.
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