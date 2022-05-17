В Украине созданы бригады по мониторингу хим- и биоугроз

Во всех областях Украины начали свою работу мобильные экипажи по отслеживанию возможных химических, радиационных и биологических угроз.
Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения во вторник, 17 мая.
Мобильные группы будут оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в случае, если россияне применят новое запрещенное оружие, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Мобильные группы будут оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в случае, если россияне применят новое запрещенное оружие, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Кроме того, проводятся мероприятия по обеспечению санитарного и эпидемиологического благосостояния на оккупированных территориях. В частности, на 100% эта работа уже выполнена на территории Киевской области, на 70% - на Черниговщине и на 40% - на Сумщине.
Речь идет об исследовании качества и безопасности питьевой воды для населения, проведении мероприятий по дезинсекции, дезинфекции и дератизации. Также исследованию подлежит почва около и вокруг мест аварий химических объектов, хранилищ горючего, химикатов, промышленных предприятий.
Речь идет об исследовании качества и безопасности питьевой воды для населения, проведении мероприятий по дезинсекции, дезинфекции и дератизации. Также исследованию подлежит почва около и вокруг мест аварий химических объектов, хранилищ горючего, химикатов, промышленных предприятий.
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