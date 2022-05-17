В Украине созданы бригады по мониторингу хим- и биоугроз

20:06 17 мая Киев, Украина

Во всех областях Украины начали свою работу мобильные экипажи по отслеживанию возможных химических, радиационных и биологических угроз.

Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения во вторник, 17 мая.



Мобильные группы будут оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в случае, если россияне применят новое запрещенное оружие, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Против нас ведет войну враг, не соблюдающий никаких правил ведения войны. Поэтому мы должны быть готовы реагировать на ситуации любого характера и постоянно следить, в норме ли показатели окружающей среды. Для этого и работают созданные на уровне Центров контроля и профилактики заболеваний мобильные бригады", - объяснил Кузин.

Кроме того, проводятся мероприятия по обеспечению санитарного и эпидемиологического благосостояния на оккупированных территориях. В частности, на 100% эта работа уже выполнена на территории Киевской области, на 70% - на Черниговщине и на 40% - на Сумщине.



Речь идет об исследовании качества и безопасности питьевой воды для населения, проведении мероприятий по дезинсекции, дезинфекции и дератизации. Также исследованию подлежит почва около и вокруг мест аварий химических объектов, хранилищ горючего, химикатов, промышленных предприятий.