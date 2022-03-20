В Украине создано бюро для поиска людей

09:41 20 марта Киев, Украина

В Украине создали Национальное информационное бюро для сбора и обобщения данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе среди мирного населения.

 
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Украинская сторона через Бюро составляет также списки погибших и военнопленных РФ. Это позволит Украине еще раз доказать преступления России и в перспективе – активизировать процесс обмена как пленными, так и телами погибших.
  • «Горячая линия» Национального информационного бюро: 1648
  • Для звонков из-за границы: +380 44 287 81 65
  • В ближайшее время заработает сайт.