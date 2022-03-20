В Украине создано бюро для поиска людей

В Украине создали Национальное информационное бюро для сбора и обобщения данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе среди мирного населения.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Украинская сторона через Бюро составляет также списки погибших и военнопленных РФ. Это позволит Украине еще раз доказать преступления России и в перспективе – активизировать процесс обмена как пленными, так и телами погибших.
Украинская сторона через Бюро составляет также списки погибших и военнопленных РФ. Это позволит Украине еще раз доказать преступления России и в перспективе – активизировать процесс обмена как пленными, так и телами погибших.
- «Горячая линия» Национального информационного бюро: 1648
- Для звонков из-за границы: +380 44 287 81 65
- В ближайшее время заработает сайт.
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