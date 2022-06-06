В Украине создали специальный лагерь для российских военнопленных

18:01 06 июня Киев, Украина

Для военнопленных оккупантов, которых Украина не планирует отправлять на обмен в ближайшее время, в одной из западных областей был создан лагерь. Все они содержатся в соответствии с Женевской конвенцией.



Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюска.



По его словам, уровень содержания пленных несколько лучше, чем у осужденных или заключенных.

"Мы создали специальный лагерь для военнопленных на Западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых нет близких ожиданий обмена. Что касается военнопленных, которых только что захватили, или планируемых для обмена, они распределены по учреждениям Министерства юстиции практически по всей территории Украины. Военнопленные содержатся на должном уровне в соответствии со стандартами, установленными международными договорами. Это уровень немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного. Немного лучше питание, немного лучшие средства гигиены, полный доступ Красного Креста”, – говорит Малюска.

Он добавил, что главная цель для Украины – сождержать российских военнопленных так, чтобы не было никаких обвинений в пытках или военных преступлениях. Также он отметил, что россияне удерживают украинских военнопленных в разных условиях – это может быть нейтральное отношение в следственных изоляторах, но есть случаи пыток и ненадлежащего отношения.



По данным Минюста, ежемесячно на содержание одного военнопленного требуется не менее 3 тысяч гривен. Эти средства идут на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи. По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, такие расходы оправданы, ведь условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции, а живые и здоровые российские пленные – необходимый обменный фонд для возвращения домой пленных украинцев из россии и временно подконтрольных ей территорий.





