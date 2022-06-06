В Украине создали специальный лагерь для российских военнопленных

Для военнопленных оккупантов, которых Украина не планирует отправлять на обмен в ближайшее время, в одной из западных областей был создан лагерь. Все они содержатся в соответствии с Женевской конвенцией.
Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюска.
По его словам, уровень содержания пленных несколько лучше, чем у осужденных или заключенных.
Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюска.
По его словам, уровень содержания пленных несколько лучше, чем у осужденных или заключенных.
Он добавил, что главная цель для Украины – сождержать российских военнопленных так, чтобы не было никаких обвинений в пытках или военных преступлениях. Также он отметил, что россияне удерживают украинских военнопленных в разных условиях – это может быть нейтральное отношение в следственных изоляторах, но есть случаи пыток и ненадлежащего отношения.
По данным Минюста, ежемесячно на содержание одного военнопленного требуется не менее 3 тысяч гривен. Эти средства идут на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи. По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, такие расходы оправданы, ведь условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции, а живые и здоровые российские пленные – необходимый обменный фонд для возвращения домой пленных украинцев из россии и временно подконтрольных ей территорий.
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