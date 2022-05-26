В Украине создали портал, где можно «сказать правду» о преступлениях российских оккупантов

18:32 26 мая Киев, Украина

Минюст совместно с МИДом и Офисом Президента создали портал «Скажи правду», где каждый, кто пострадал от российских оккупантов или стал свидетелем военных преступлений, может рассказать о них.

На портале можно рассказать о любых нарушениях прав и прикрепить доказательства, если вы их фиксировали. Все показания и доказательства собираются для защиты Украины и украинцев в Европейском суде по правам человека и в Международном суде ООН.



В настоящее время в Украине расследуют около 11 тысяч военных преступлений. Но без помощи свидетелей и пострадавших наказать виновных будет сложно, говорят в Министерстве юстиции.