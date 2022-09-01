В Украине создали платформу психологической помощи подросткам «Не мелочи»

07:33 12 августа Киев, Украина

Ко Дню молодежи, который отмечается в Украине 12 августа, была запущена обновленная платформа психологической помощи подросткам «Не мелочи».

В рамках проекта подростки смогут поговорить со специалистами о переживаниях, вызвавших или обостривших войну, а также посоветоваться относительно тем здоровых и токсических отношений.





Telegram-бот Ранее основной площадкой проекта "Не мелочи" был Instagram , который помогал молодежи распознавать психологическое насилие и строить здоровые отношения. Теперь к нему добавился сайт



Отдельный компонент проекта – образовательный. Прямо в чат-боте есть упражнения на успокоение, которые помогут упорядочить мысли, а в инстаграмме – регулярные прямые эфиры с психологами/инями, которые знакомы подросткам, и на волнующие темы.



Вместо длинных лонгридов на сайте – карточки-гайды, которые коротко и доступно раскрывают важные вопросы.