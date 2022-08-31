В Украине создали мини-сериал об украинских городах-героях

Общественная организация Brand Ukraine вместе с Министерством иностранных дел создали документальный мини-сериал Cities of Freedom о том, какими были украинские города до полномасштабной войны.
В пяти сериях показали города-герои Ирпень и Бучу, Харьков, Херсон, Мариуполь и Чернигов. Истории рассказывают местные жители.
В пяти сериях показали города-герои Ирпень и Бучу, Харьков, Херсон, Мариуполь и Чернигов. Истории рассказывают местные жители.
Видео будут использовать для публичных презентаций на массовых мероприятиях за границей.
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