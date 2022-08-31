В Украине создали мини-сериал об украинских городах-героях

15:39 24 августа Киев, Украина

Общественная организация Brand Ukraine вместе с Министерством иностранных дел создали документальный мини-сериал Cities of Freedom о том, какими были украинские города до полномасштабной войны.

В пяти сериях показали города-герои Ирпень и Бучу, Харьков, Херсон, Мариуполь и Чернигов. Истории рассказывают местные жители.
«Города показали довоенными, раскрыли их особый характер, течение жизни, урбанистическое и культурное достояние», – говорят авторы сериала.
Видео будут использовать для публичных презентаций на массовых мероприятиях за границей.
 
 
 
 