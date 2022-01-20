В Украине создали комикс о стигматизации жертв сексуального насилия

08:43 20 Январь Киев, Украина

В Украине был создан комикс о стигматизации жертв сексуального насилия, сообщила Мария Блиндюк, работавшая над графическим репортажем для комикса.

Комикс называется «Сама виновата. История девушки, в изнасилование которой никто не поверил».

За основу комикса взяли историю девушки из Кривого Рога, которую изнасиловал школьный хореограф на выпускном. Одноклассники обвинили девушку в желании «хайпонуть», а в районном отделении полиции ее высмеяли и предложили выйты замуж за насильника.

Чтобы создать комикс, его автор поговорила с жертвой, ее мамой, адвокатом и директором лицея. По словам Марии Блиндюк, "единственная причина, почему девушка согласилась пройти этот путь и рассказать свою историю: она хотела доказать, что о насилии молчать нельзя".

Над комиксом также работали сценаристы Александр Демин и Самуил Проскуряков и художница Анна Коваль.

Посмотреть комикс можно здесь, а на украинском – здесь.

Расследование изнасилования идет уже полгода, но школьному хореографу так и не вручили подозрение, а дело пытались несколько раз закрыть.