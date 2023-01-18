В Украине создали чат-бот о бесплатных медицинских услугах и правах пациентов

12:02 18 января Киев, Украина





Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Общественная организация "Лекарство контроль" создала чат-бот "Календарь здоровых украинцев", который предоставляет информацию о медицинских услугах, финансируемых из государственного бюджета, и права пациентов в целом.Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Полномасштабная агрессия россии против Украины принесла много страданий и испытаний, однако война не повод откладывать здоровье на второй план. Забота о своем здоровье – вклад в наше будущее и одна из лучших инвестиций в победу. Чтобы показать, что профилактика - это не только важно, но и просто и доступно, был создан чат-бот "Календарь здоровых украинцев" , - пояснили в Минздраве

В сервисе можно узнать, какие исследования или прививки следует сделать в конкретном возрасте, и получить персональные рекомендации по улучшению состояния здоровья. Кроме этого, чат-бот показывает самые близкие к пользователю медучреждения, где предоставляют нужные услуги.



Примечательно, что "Календарь здоровых украинцев" заключили на основе рекомендаций ВОЗ, Центра общественного здоровья Минздрава Украины и семейных врачей. Он также использует актуальные данные НСЗУ о местах предоставления медицинских услуг.