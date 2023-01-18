В Украине создали чат-бот о бесплатных медицинских услугах и правах пациентов

Общественная организация "Лекарство контроль" создала чат-бот "Календарь здоровых украинцев", который предоставляет информацию о медицинских услугах, финансируемых из государственного бюджета, и права пациентов в целом.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
В сервисе можно узнать, какие исследования или прививки следует сделать в конкретном возрасте, и получить персональные рекомендации по улучшению состояния здоровья. Кроме этого, чат-бот показывает самые близкие к пользователю медучреждения, где предоставляют нужные услуги.
Примечательно, что "Календарь здоровых украинцев" заключили на основе рекомендаций ВОЗ, Центра общественного здоровья Минздрава Украины и семейных врачей. Он также использует актуальные данные НСЗУ о местах предоставления медицинских услуг.
В данный момент чат-бот доступен в телеграмме и вайбере.
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