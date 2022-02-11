В Украине создадут чат-бот "Выборы-2020"

Для обеспечения добропорядочности избирательного процесса и защиты волеизъявления граждан, ЦИК совместно с МВД запустят чат-бот "Выборы-2020"
Центральная избирательная комиссия совместно с Министерством внутренних дел договорились объединить усилия ради создания целой программы мероприятий о предвыборной кампании.
"Выборы-2020" позволят также правильно подготовиться к выборам, чтобы узнать все о кандидатах. Он будет напоминать пользователям о "днях тишины", и каждый также может сообщить боту об агитации в запрещенные дни.
Напомним, местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября.
"Выборы-2020" позволят также правильно подготовиться к выборам, чтобы узнать все о кандидатах. Он будет напоминать пользователям о "днях тишины", и каждый также может сообщить боту об агитации в запрещенные дни.
Напомним, местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября.
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