В Украине создадут чат-бот "Выборы-2020"

20:42 23 Сентябрь Киев, Украина

Для обеспечения добропорядочности избирательного процесса и защиты волеизъявления граждан, ЦИК совместно с МВД запустят чат-бот "Выборы -2020"

Центральная избирательная комиссия совместно с Министерством внутренних дел договорились объединить усилия ради создания целой программы мероприятий о предвыборной кампании.



"Выборы-2020" позволят также правильно подготовиться к выборам, чтобы узнать все о кандидатах. Он будет напоминать пользователям о "днях тишины", и каждый также может сообщить боту об агитации в запрещенные дни.



Напомним, местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября.



