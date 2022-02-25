В Украине создадут облачный сервис Microsoft 

15:34 02 Октябрь Киев, Украина

Минцифры Украины и корпорация Microsoft договорились о создании программы внедрения облачных сервисов Azure.

“Украина сегодня делает огромный шаг к созданию цифрового государства. Сегодня, наверное, впервые в истории Украины, страна начинает деловые отношения с компанией, которая является... компанией с капитализацией более 1 трлн долларов. Это очень важно, потому что Украине доверяют... Потенциальное взаимодействие с Microsoft — это цифровой скачок для нашей страны. Сегодня на ваших глазах развивается цифровая экономика в нашей стране”, — сказал на брифинге вице-премьер-министр Украины — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он напомнил, что одна из приоритетных целей министерства цифровой трансформации есть за 2,5 года от цифровать 100% государственных услуг.

“Это невозможно делать, если не будет data-центра, в котором мы сможем хранить наши данные. Особое внимание мы уделяем сохранению именно в нашей стране — мы не хотим, чтобы сенситивные данные хранились в других стране. Поэтому, Microsoft по сути может стать первым масштабным проектом, который поможет нам реализовать нашу амбициозную цель”, — сообщил министр.

Федоров отметил также, что в рамках сотрудничества украинская сторона планирует привлечь к пограммы более 100 тыс. новых, опытных IT-специалистов за следующие 3 года.



Кроме того, по словам главы министерства, правительство рассматривает перенос сервисов “Дия 2.0” в облака Microsoft.



Генеральный директор представительства Microsoft в Украине Ян Петер Де Йонг в свою очередь подчеркнул, что “Украина — это государство, которое имеет очень большой потенциал”.