В Украине создадут мобильные пункты питания для критической инфраструктуры

19:59 19 октября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу органам исполнительной власти оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел.

Об этом стало известно по итогам стратегического совещания по безопасности на объектах энергообеспечения, сообщает Офис Президента 19 октября.
"Были обсуждены сценарии возможных последствий и модели поддержки населения во время вероятных угроз разной степени опасности. Участники согласовали необходимые меры на случай отсутствия электроэнергии в населенных пунктах. Президент поставил задачу оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел", — говорится. в сообщении.
Участники совещания, среди которых премьер-министр Украины, министр энергетики, министр внутренних дел, министр развития общин и территорий, обсудили также необходимые шаги для удачного прохождения отопительного сезона в условиях постоянных обстрелов.

Кроме того, речь шла о мерах по ликвидации последствий в случае выведения из строя всей энергосистемы Украины. Детали в Офисе президента не сообщили.