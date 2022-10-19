В Украине создадут мобильные пункты питания для критической инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу органам исполнительной власти оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел.
Об этом стало известно по итогам стратегического совещания по безопасности на объектах энергообеспечения, сообщает Офис Президента 19 октября.
Об этом стало известно по итогам стратегического совещания по безопасности на объектах энергообеспечения, сообщает Офис Президента 19 октября.
Участники совещания, среди которых премьер-министр Украины, министр энергетики, министр внутренних дел, министр развития общин и территорий, обсудили также необходимые шаги для удачного прохождения отопительного сезона в условиях постоянных обстрелов.
Кроме того, речь шла о мерах по ликвидации последствий в случае выведения из строя всей энергосистемы Украины. Детали в Офисе президента не сообщили.
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