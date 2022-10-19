В Украине создадут мобильные пункты питания для критической инфраструктуры

19:59 19 октября Киев, Украина





Об этом стало известно по итогам стратегического совещания по безопасности на объектах энергообеспечения, сообщает Офис Президента 19 октября. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу органам исполнительной власти оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел.Об этом стало известно по итогам стратегического совещания по безопасности на объектах энергообеспечения, сообщает Офис Президента 19 октября.

"Были обсуждены сценарии возможных последствий и модели поддержки населения во время вероятных угроз разной степени опасности. Участники согласовали необходимые меры на случай отсутствия электроэнергии в населенных пунктах. Президент поставил задачу оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел", — говорится. в сообщении.

Участники совещания, среди которых премьер-министр Украины, министр энергетики, министр внутренних дел, министр развития общин и территорий, обсудили также необходимые шаги для удачного прохождения отопительного сезона в условиях постоянных обстрелов.



Кроме того, речь шла о мерах по ликвидации последствий в случае выведения из строя всей энергосистемы Украины. Детали в Офисе президента не сообщили.