В Украине создадут "Книгу палачей" о преступниках из российской армии

11:28 08 июня Киев, Украина





Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. На следующей неделе в Украине запустят специальную информационную систему под названием "Книга палачей", где будут публиковать данные российских военных, совершавших военные преступления Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Я неоднократно отмечал, что все они обязательно понесут ответственность. И мы шаг за шагом к этому приближаемся”, – сказал Зеленский.

По его словам, над созданием такой информационной системы работают уже какое-то время. В книге будут опубликованы конкретные факты о конкретных людях, виновных в жестоких преступлениях против украинцев.



Президент пояснил, что "Книга палачей" является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений – солдат оккупационной армии, но и их командиров.