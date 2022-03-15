В Украине создадут е-платформу для иностранных студентов

10:51 23 октября Киев, Украина

Электронная платформа обеспечит прозрачный механизм набора иностранцев для обучения в Украине и оптимизирует процедуру получения визы и выдачи приглашений. 
 
Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
"Одним из стратегически важных направлений МОН в международном сотрудничестве является привлечение иностранных студентов для обучения в Украине. По состоянию на 1 января 2020-го в Украине получают высшее образование 80 470 иностранных граждан и лиц без гражданства", - отметили в ведомстве.
При этом в МОН отмечают, что на протяжении последних двух лет Министерством получены многочисленные обращения дипломатических представительств зарубежных стран в Украине, народных депутатов Украины, жалобы иностранных студентов относительно неправомерных действий со стороны фирм-посредников, осуществляющих набор иностранцев для получения высшего образования в Украине.
"Со злоупотреблениями со стороны фирм-посредников сталкиваются и наши студенты за рубежом. Так, недавно благодаря совместным усилиям Министерства образования и науки Украины, Министерства иностранных дел Украины и посольства Украины в Республике Польша было предоставлено поддержку украинским студентам, подвергшимся недобросовестным действиям со стороны фирм-посредников", - сообщили в МОН.
Добавим, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам ускорить работу по созданию единой межведомственной электронной платформы для иностранных студентов, чтобы как можно скорее ликвидировать любые проявления коррупции в этой сфере.

Отметим, что сейчас создается рабочая группа, в которую войдут представители Министерства иностранных дел Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Государственной миграционной службы Украины.

Ожидается, что единственная межведомственная электронная платформа в сфере набора иностранных студентов обеспечит:
  • прозрачность информации на всех этапах;
  • студент-ориентированный сервис;
  • удобство для всех субъектов платформы;
  • честность;
  • отчетность всех субъектов платформы;
  • минимизацию рисков нелегальной миграции через "студенческий канал", поскольку в платформе будут отражены все этапы вступления, въезда, обучения, выезда и т.д. иностранца в Украине.
"Украина была и остается одной из стран мира с высоким уровнем качества образовательных услуг. И только совместными усилиями мы можем сохранить конкурентные преимущества украинского образования и повышать имидж Украины на международной арене", - резюмировали в министерстве.