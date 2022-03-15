В Украине создадут е-платформу для иностранных студентов

Электронная платформа обеспечит прозрачный механизм набора иностранцев для обучения в Украине и оптимизирует процедуру получения визы и выдачи приглашений.
Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
При этом в МОН отмечают, что на протяжении последних двух лет Министерством получены многочисленные обращения дипломатических представительств зарубежных стран в Украине, народных депутатов Украины, жалобы иностранных студентов относительно неправомерных действий со стороны фирм-посредников, осуществляющих набор иностранцев для получения высшего образования в Украине.
Добавим, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам ускорить работу по созданию единой межведомственной электронной платформы для иностранных студентов, чтобы как можно скорее ликвидировать любые проявления коррупции в этой сфере.
Отметим, что сейчас создается рабочая группа, в которую войдут представители Министерства иностранных дел Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Государственной миграционной службы Украины.
Ожидается, что единственная межведомственная электронная платформа в сфере набора иностранных студентов обеспечит:
Отметим, что сейчас создается рабочая группа, в которую войдут представители Министерства иностранных дел Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Государственной миграционной службы Украины.
Ожидается, что единственная межведомственная электронная платформа в сфере набора иностранных студентов обеспечит:
- прозрачность информации на всех этапах;
- студент-ориентированный сервис;
- удобство для всех субъектов платформы;
- честность;
- отчетность всех субъектов платформы;
- минимизацию рисков нелегальной миграции через "студенческий канал", поскольку в платформе будут отражены все этапы вступления, въезда, обучения, выезда и т.д. иностранца в Украине.
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