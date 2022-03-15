В Украине создадут е-платформу для иностранных студентов

10:51 23 октября Киев, Украина

Электронная платформа обеспечит прозрачный механизм набора иностранцев для обучения в Украине и оптимизирует процедуру получения визы и выдачи приглашений.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

"Одним из стратегически важных направлений МОН в международном сотрудничестве является привлечение иностранных студентов для обучения в Украине. По состоянию на 1 января 2020-го в Украине получают высшее образование 80 470 иностранных граждан и лиц без гражданства", - отметили в ведомстве.

При этом в МОН отмечают, что на протяжении последних двух лет Министерством получены многочисленные обращения дипломатических представительств зарубежных стран в Украине, народных депутатов Украины, жалобы иностранных студентов относительно неправомерных действий со стороны фирм-посредников, осуществляющих набор иностранцев для получения высшего образования в Украине.

"Со злоупотреблениями со стороны фирм-посредников сталкиваются и наши студенты за рубежом. Так, недавно благодаря совместным усилиям Министерства образования и науки Украины, Министерства иностранных дел Украины и посольства Украины в Республике Польша было предоставлено поддержку украинским студентам, подвергшимся недобросовестным действиям со стороны фирм-посредников", - сообщили в МОН.

Добавим, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам ускорить работу по созданию единой межведомственной электронной платформы для иностранных студентов, чтобы как можно скорее ликвидировать любые проявления коррупции в этой сфере.



Отметим, что сейчас создается рабочая группа, в которую войдут представители Министерства иностранных дел Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Государственной миграционной службы Украины.



Ожидается, что единственная межведомственная электронная платформа в сфере набора иностранных студентов обеспечит:

прозрачность информации на всех этапах;

студент-ориентированный сервис;

удобство для всех субъектов платформы;

честность;

отчетность всех субъектов платформы;

минимизацию рисков нелегальной миграции через "студенческий канал", поскольку в платформе будут отражены все этапы вступления, въезда, обучения, выезда и т.д. иностранца в Украине.