В Украине создадут э-платформу для иностранных студентов

17:05 21 Апрель Киев, Украина

С целью создания прозрачного механизма набора иностранных студентов для получения высшего образования, в Украине появится межведомственная электронная платформа.

Об этом в среду, 21 апреля, сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.



Отмечается, что создание платформы предусмотрено в плане мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 года.



Так,



На платформе иностранные абитуриенты будут создавать собственные э-кабинеты, которые позволят им: Отмечается, что создание платформы предусмотрено в плане мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 года.Так, вузы , которые принимают иностранцев, зарегистрировавшись на э-платформе, получат информацию о прохождении поступающим согласований Службой безопасности, администрацией Госпогранслужбы или если имел место отказ в согласовании.На платформе иностранные абитуриенты будут создавать собственные э-кабинеты, которые позволят им: