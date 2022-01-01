В Украине создадут э-платформу для иностранных студентов

17:05 21 Апрель Киев, Украина

С целью создания прозрачного механизма набора иностранных студентов для получения высшего образования, в Украине появится межведомственная электронная платформа. 
 
Об этом в среду, 21 апреля, сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Отмечается, что создание платформы предусмотрено в плане мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 года.

Так, вузы, которые принимают иностранцев, зарегистрировавшись на э-платформе, получат информацию о прохождении поступающим согласований Службой безопасности, администрацией Госпогранслужбы или если имел место отказ в согласовании.

На платформе иностранные абитуриенты будут создавать собственные э-кабинеты, которые позволят им:
 
  • подать онлайн пакет документов в конкретный вуз для получения электронного приглашения на обучение;
  • получить электронное приглашение;
  • владеть полной информацией о стадии рассмотрения и принятом решении МИД, МВД, Службой безопасности, Администрацией ГПСУ.