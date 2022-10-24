В Украине состоится премьера фильма "Мариуполис-2": режиссера ленты убили россияне

08:35 24 октября Киев, Украина





В украинских кинотеатрах лента выйдет 17 ноября.



Премьера фильма Мариуполис-2 литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого российскими военными в Мариуполе , состоится на фестивале Docudays UA 11 ноября.В украинских кинотеатрах лента выйдет 17 ноября.

Обнародован официальный украинский тизер картины, в которой документированы события марта 2022 года в Мариуполе.

С началом полномасштабного вторжения литовский режиссер Мантас Кведаравичюс вернулся в город, где шесть лет назад снял первый фильм. Он хотел продолжить фиксировать жизнь города под угрозой войны.