В Украине состоится премьера фильма "Мариуполис-2": режиссера ленты убили россияне

Премьера фильма Мариуполис-2 литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого российскими военными в Мариуполе, состоится на фестивале Docudays UA 11 ноября.
В украинских кинотеатрах лента выйдет 17 ноября.
В украинских кинотеатрах лента выйдет 17 ноября.
Обнародован официальный украинский тизер картины, в которой документированы события марта 2022 года в Мариуполе.
С началом полномасштабного вторжения литовский режиссер Мантас Кведаравичюс вернулся в город, где шесть лет назад снял первый фильм. Он хотел продолжить фиксировать жизнь города под угрозой войны.
В конце марта 2022 его взяли в плен и убили российские военные.
Фильм создан из спасенных фрагментов видео, снятых художником. В картине можно увидеть, как вдали продолжаются бои за "Азовсталь", виднеется Мариупольский драмтеатр, обозначенный как место тайника детей.
Отснятые материалы сохранила невеста Кведаравичюса, украинка Анна Белоброва , находившаяся в Мариуполе вместе с ним. Она смогла вывезти видео в Литву, где смонтировала фильм вместе с монтажершей первой части "Мариуполиса" Дуней Сычевой .
Мировая премьера ленты состоялась во внеконкурсной секции "Специальный показ" 75-го Каннского кинофестиваля. Фильм получил Специальный приз жюри "Золотой глаз".
О гибели в Мариуполе Мантаса Кведаравичюса стало известно в начале апреля. Сначала сообщалось, что в его машину попала ракета.
Впоследствии выяснилось, что это сообщение распространила его невеста Анна Белоброва , пытавшаяся вывезти тело художника из оккупированного города. На самом же деле Кведаравичюса взяли в плен, и его расстреляли на несколько дней раньше.
Похоронить кинорежиссера удалось на его родине в Литве.
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