В Украине состоится премьера фильма "Мариуполис-2": режиссера ленты убили россияне

08:35 24 октября Киев, Украина

Премьера фильма Мариуполис-2 литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого российскими военными в Мариуполе, состоится на фестивале Docudays UA 11 ноября.

В украинских кинотеатрах лента выйдет 17 ноября.

Обнародован официальный украинский тизер картины, в которой документированы события марта 2022 года в Мариуполе.
С началом полномасштабного вторжения литовский режиссер Мантас Кведаравичюс вернулся в город, где шесть лет назад снял первый фильм. Он хотел продолжить фиксировать жизнь города под угрозой войны.

В конце марта 2022 его взяли в плен и убили российские военные.

Фильм создан из спасенных фрагментов видео, снятых художником. В картине можно увидеть, как вдали продолжаются бои за "Азовсталь", виднеется Мариупольский драмтеатр, обозначенный как место тайника детей.

Отснятые материалы сохранила невеста Кведаравичюса, украинка Анна Белоброва , находившаяся в Мариуполе вместе с ним. Она смогла вывезти видео в Литву, где смонтировала фильм вместе с монтажершей первой части "Мариуполиса" Дуней Сычевой .

Мировая премьера ленты состоялась во внеконкурсной секции "Специальный показ" 75-го Каннского кинофестиваля. Фильм получил Специальный приз жюри "Золотой глаз".

О гибели в Мариуполе Мантаса Кведаравичюса стало известно в начале апреля. Сначала сообщалось, что в его машину попала ракета.

Впоследствии выяснилось, что это сообщение распространила его невеста Анна Белоброва , пытавшаяся вывезти тело художника из оккупированного города. На самом же деле Кведаравичюса взяли в плен, и его расстреляли на несколько дней раньше.

Похоронить кинорежиссера удалось на его родине в Литве.