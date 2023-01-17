В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме - "Укрэнерго"

11:39 17 января Киев, Украина

В результате ракетных ударов 14 января в Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме.

"По состоянию на 10.30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления. Это последствия массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре", — говорится в сообщении.

По информации "Укрэнерго", всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления в сутки.



В компании напомнили, что каждое облэнерго составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины.



Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенения проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.