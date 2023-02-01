В Украине сохраняется значительный дефицит мощности - Укрэнерго
12:30 01 февраля Киев, Украина
В Украине потребление электроэнергии находится на уровне вторника. При этом сохраняется значительный дефицит мощности
, сообщает Укрэнерго
в среду, 1 февраля.
"Энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных ударов. Кроме того, несколько блоков тепловых электростанций по технологическим причинам находятся в ремонте. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что всем облэнерго "доказано несколько увеличенные лимиты потребления, действующие в течение суток".
"Пока превышение лимитов не фиксируется. В то же время в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения", - отметили в Укрэнерго.
При этом в Украине идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время последней массированной атаки 26 января.
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