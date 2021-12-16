В Украине снижается интерес к книгам

Количество украинцев регулярно читающих книги из 38% сократилось до 27%, если тенденция продолжится, Украина достигнет «точки невозврата».
В прошлом году почти на треть сократились тиражи книгоиздателей и закрылись 48 книжных магазинов из 222 активных.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Министр отметил, что сейчас стоит первоочередная цель - остановить падение позиций книжного рынка в Украине: уменьшение тиражей, процент регулярных читателей, закрытие книжных магазинов, и в целом - игнорирование веса чтения и отсутствие интереса среди нечитающих людей. По его словам, это то, что требует комплексного подхода и серьезных изменений.
Он также отметил, что уже финализирована стратегия по продвижению чтения в Украине, которая рассчитана на 2021-2025 годы. По его словам, она позволит повысить статус книгочтения в государстве, сделав его ключевым в сознании людей для получения навыков, необходимых и сейчас, и для успеха в будущем.
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