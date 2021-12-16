В Украине снижается интерес к книгам

06:44 30 Март Киев, Украина

Количество украинцев регулярно читающих книги из 38% сократилось до 27%, если тенденция продолжится, Украина достигнет «точки невозврата».



В прошлом году почти на треть сократились тиражи книгоиздателей и закрылись 48 книжных магазинов из 222 активных.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Такие цифры несут за собой неутешительную динамику, в частности снижение грамотности населения, карьерных достижений, уровня образованности граждан, отсутствие успешности, удовлетворенности жизнью, широкого кругозора и осведомленности. Кстати, среди нечитателей в два раза больше безработных, чем среди любителей чтения", - написал Ткаченко, добавив, что его беспокоит текущее состояние сферы.

Министр отметил, что сейчас стоит первоочередная цель - остановить падение позиций книжного рынка в Украине: уменьшение тиражей, процент регулярных читателей, закрытие книжных магазинов, и в целом - игнорирование веса чтения и отсутствие интереса среди нечитающих людей. По его словам, это то, что требует комплексного подхода и серьезных изменений.

"Мы все должны осознать, если тенденция роста нечитающего населения продолжится, мы достигнем "точки невозврата", когда придется все строить с нуля", - написал Ткаченко.

Он также отметил, что уже финализирована стратегия по продвижению чтения в Украине, которая рассчитана на 2021-2025 годы. По его словам, она позволит повысить статус книгочтения в государстве, сделав его ключевым в сознании людей для получения навыков, необходимых и сейчас, и для успеха в будущем.