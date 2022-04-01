В Украине снимают фильм о жизни лидера крымскотатарского народа

19:44 05 июля Киев, Украина

При поддержке госкино в Украине снимают киноленту "Кислородная станция" о лидере крымскотатарского народа Мустафе Джемилеве

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

«В истории Мустафы Джемилева меня заинтересовала именно вот эта мифологическая, экзистенциальная проблематика. Когда-то Альбер Камю пытался ответить на вопрос: может ли Сизиф быть счастлив? В какой именно момент Сизиф способен почувствовать и понять, что такое счастье? Собственно, сценарий фильма "Кислородная станция" и начался как попытка найти ответ на этот вопрос - благодаря жизненному примеру Мустафы Джемилева», - сказал сценарист фильма Михаил Брыных.

Отмечается, что работа над проектом началась пять лет назад после знакомства творческой группы лично с Джемилевым. Один из весомых сквозных мотивов фильма - глубокая и трогательная личная история, которая познакомит зрителей с совершенно неожиданной стороной жизни лидера крымскотатарского народа.

«О чем этот фильм? О сильной внутренней свободе. Но в то же время - это и история любви, а как иначе? Начиналось все даже не с идеи, а с довольно мучительного осознания, что украинцы немного знают о борьбе крымскотатарского народа за свое право вернуться на родную землю, и о том, кто такой Мустафа Джемилев. Сегодня это очень актуальная для нас история, и это история победы, которая вдохновляет», - сказал режиссер ленты Иван Тимченко.

В ролях - Борис Орлов, Кристина Дейлик, Виктор Полторацкий, Василий Кухарский, Эдем Ибадуллаев и другие. Режиссер - Иван Тимченко, оператор - Томас Стоковски (Германия), композитор - Джун Мияке (Япония), продюсер - Светлана Соловьева.



Производство - "Цифровая Платформа» при поддержке Госкино. Премьера картины в Украине запланирована на 2022 год.