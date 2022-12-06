В Украине с начала войны погибли более 6700 гражданских

08:53 06 декабря Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения россии по 4 декабря 2022 года в Украине пострадало 17 181 гражданское лицо, среди них 6 702 погибли, а 10 479 получили ранения.



Об этом идет речь в отчете Организации Объединенных Наций.



Среди погибших 2626 мужчин, 1794 женщин и 424 ребенка. Пол еще 1858 погибших взрослых пока неизвестен.



В Донецкой и Луганской областях зафиксировано 9430 жертв (3978 погибших), из них 7395 человек находились на подконтрольной правительству территории, а 2035 человек - на территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками".



В других регионах Украины, находившихся под контролем правительства, когда произошли жертвы, зафиксировано 2724 погибших и 5027 раненых.

"Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной удара, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов", - говорится в отчете ООН

В то же время отмечается, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), фактические цифры жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается в частности Мариуполя, Изюма, Лисичанская, Попасной и Северодонецка.