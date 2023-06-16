В Украине с начала года заметно активизировались мошенники

12:45 02 июня Киев, Украина

За первые четыре месяца 2023 года зарегистрировано больше уголовных производств о мошенничестве, чем за весь 2021 год. В среднем, в этом году в месяц открывается 6683 производства.

Об этом свидетельствуют данные платформы для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Украины.

“За первые четыре месяца 2023 года зарегистрировано 26734 уголовных производства по ст.190 УКУ о мошенничестве. Это уже на 2887 дел больше, чем за весь 2021 год», – отметили в Опендатаботе.

В среднем, в месяц в 2023 году открывается 6683 производств. Для сравнения, в соответствующий период 2021 года фиксировалось 3059 дел о

мошенничестве в месяц.

В то же время, количество дел о мошенничестве, которые доходят до суда, уменьшилось. В 2023 году только каждое девятое дело достигает судебного разбирательства.



Так, за январь-апрель 2023 года на судебное разбирательство попали лишь 11% от общего количества зарегистрированных производств. Для сравнения, в соответствующий период 2022 года суд рассматривал 14% дел по статье 190 УКУ, а в тот же период в 2021 году — 19%”, — отметили аналитики.

В самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.