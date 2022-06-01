В Украине с июля запретят курить электронные сигареты в общественных местах

12:06 01 июня Киев, Украина





Это одна из частей ограничений, которые предусматривает закон , принятый в декабре 2021 года . В частности, курить электронные сигареты запретят в офисах, магазинах, кафе, ресторанах, на общественных остановках, лифтах или подъездах, такси, подземных переходах и других В Украине с 11 июля запретят курить электронные сигареты и устройства для нагревания табака (айкосы) в общественных местах, сообщает Минздрав Это одна из частей ограничений, которые предусматривает закон , принятый в декабре 2021 года . В частности, курить электронные сигареты запретят в офисах, магазинах, кафе, ресторанах, на общественных остановках, лифтах или подъездах, такси, подземных переходах и других

общественных местах.

Кроме того, правительство вводит штрафы за несоблюдение нового закона:



За продажу электронных сигарет и средств нагрева табака несовершеннолетним – штраф 1020 ГРН , за повторное нарушение – 10 200 грн;

1000 ГРН – за курение электронных сигарет в общественных местах, 10 000 грн – повторное нарушение;

За курение в кафе, барах и ресторанах предусматривается штраф в 3000 ГРН . для владельцев, за повторное нарушение – 15 000 грн.

Также с июля 2023 будет действовать запрет на рекламу электронных сигарет и «айкосов», продажа ароматизированных сигарет и табака для самокруток.



А уже с января 2024 года производители должны будут наносить на электронные сигареты медицинские предупреждения, которые будут занимать 30% площади упаковки.